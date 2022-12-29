Як позбутись неприємного запаху на кухні: прості лайфхаки

Інколи, після приготування їжі, кухня наповнюється неприємним запахом, якого треба позбутися за допомогою народних засобів.

Неприємний запах також може йти від сміттєвого відра або засміченого зливу. Це також може бути зіпсута їжа або продукти. Спершу треба позбутись джерела запаху, а вже потім боротись із наслідками.

Відваріть лимон. Лимонна пара допоможе нейтралізувати різкі запахи. Розріжте лимон навпіл, додайте його в каструлю з окропом і поваріть протягом 10 хвилин. Для кращого ефекту у воду можна додати столову ложку харчової соди.

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Сода та оцет. Після вечері на кухні може залишитись стійкий запах, для того, щоб його позбутись, треба залишити на столі ємність з харчовою содою або оцтом на ніч. Площа випарювання має бути максимально великою, тому їх можна розлити в тарілки.

Частіше провітрюйте кухню. Неприємні запахи з'являються на кухні саме при зачинених вікнах та вимкненій витяжці. Відкривайте вікна та провітрюйте приміщення, щоб швидко позбутися запаху. Робити це варто також під час приготування страв з сильним ароматом.

Освіжіть раковину. Вона часто є джерелом смороду. Прочистити злив можна спеціальним засобом для труб або ж скористатися саморобним очищувачем із тих самих соди та оцту. Для цього насипте пів склянки соди у злив, залийте 200 мл оцту і закрийте отвір. Через 2 години промийте раковину великою кількістю води.

Приготуйте ароматизатор. Спосіб, схожий на лимонну пару, допоможе освіжити кухню. Відваріть на повільному вогні шкірку цитрусових та яблук, додайте паличку кориці, трохи гвоздики та інших ароматних спецій.

Використовуйте чайні пакетики. Чай чудово поглинає вологу та запахи, тому біля робочої зони на кухні можна покласти або розвісити звичайні чайні пакетики.

Раніше ми писали про дешевий та доступний засіб, який можна знайти майже в будь-якому українському домі, що допоможе позбутись цвілі в оселі.

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