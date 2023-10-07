Як позбутися неприємного запаху взуття за допомогою спеції: лайфхак

Іноді виникає неприємний запах у взутті через пітніння, бактерії та грибки. Коли ноги потіють, ця комбінація може призвести до появи неприємних запахів. Однак існує природний і безпечний спосіб позбавитися від цього незручного явища.

UAportal розповість, як позбутися неприємного запаху взуття за допомогою спеції, яка точно є на вашій кухні – кардамону.

Кардамон – це пряність із приємним ароматом, яка може допомогти усунути неприємний запах у взутті. Цей метод є досить ефективним і не завдає шкоди здоров'ю.

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Кардамон має властивості поглинати неприємні запахи й залишати приємний аромат. Щоб використати його для боротьби з запахом у взутті, вам знадобиться декілька штук кардамону та мішечок з тканини або шкарпетка. Зокрема, візьміть кілька штук кардамону і помістіть їх у мішечок або шкарпетку. Помістіть цей мішечок усередину вашого взуття і залиште на ніч. Кардамон поглине неприємні запахи та залишить у взутті приємний аромат.

Ця спеція не лише усуває неприємний запах, але й дезодорує взуття, знищуючи бактерії та грибки, які можуть бути джерелом неприємного аромату.

Нагадаємо, що запах зношеного взуття може бути неприємним і бентежним. Існують перевірені та випробувані методи, які допомагають зменшити та видалити неприємний запах із взуття.

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