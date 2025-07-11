Як купити квиток на поїзд у гарячий сезон: корисний лайфхак

Зараз в Україні триває розпал сезону відпусток, тож тисячі мандрівників вирушають у подорожі, а залізничні квитки розкуповують миттєво. Щоб встигнути їх придбати, мандрівникам радять користуватись кількома корисними функціями в застосунку "Укрзалізниці".

Якщо квитків на обрану дату немає, можна активувати опцію відстеження вільних місць. Для цього достатньо знайти потрібний напрям у додатку та натиснути кнопку "Відстежувати вільні місця" на сторінці результатів пошуку. Після вибору потяга й типу вагона слід увімкнути сповіщення. Коли квитки з’являться, додаток повідомить про це, і їх можна буде одразу придбати. Про це йдеться в матеріалі "РБК-Україна".

Також доступна функція автовикупу. Після вибору рейсу система автоматично спише кошти з прив'язаної картки та оформить покупку квитка, щойно він з’явиться у продажу. Заявку можна скасувати в будь-який момент — гроші повертаються без комісії. Щоб користуватися цими опціями, потрібно пройти верифікацію через застосунок "Дія". Варто зауважити, що автоматичний викуп і сповіщення про наявність квитків не працюють для напрямків Київ — Відень та Київ — Варшава (за винятком рейсів Інтерсіті).

Ще один варіант — поїздка з пересадками. Під час пошуку достатньо активувати відповідну опцію в додатку. Такий маршрут може займати більше часу, проте іноді обходиться дешевше, особливо коли на прямі рейси залишилися лише дорогі квитки.

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У разі відсутності квитків до потрібного пункту призначення, можна шукати варіанти до сусідніх станцій. Наприклад, замість квитка до Львова — перевірити наявність місць до Трускавця, звідки проходить той самий потяг. Це може бути трохи дорожче, але дозволить доїхати вчасно.

Окрім цього, варто звертати увагу на нічні рейси, які відправляються після опівночі. У таких випадках квитки потрібно шукати не лише на день виїзду, а й на попередню дату.

Продаж квитків на внутрішні напрямки відкривається щодня о 9:00 за 20 днів до дати відправлення, а на міжнародні — за 30 днів. Для молдовських маршрутів продаж стартує раніше — о 8:00.

Нагадаємо, ми вже писали, які послуги "Укрзалізниці" є безкоштовними.