Як легко наточити ножі блендера, які затупились

З часом, особливо після частого використання, ножі блендера можуть затупитись, і тоді варто знати про одну хитрість, яка допоможе їх наточити без зайвих зусиль.

У заточуванні ножів кухонного блендера вам допоможе цей простий та дієвий лайфхак. Те, що ножі блендера затупились, можна помітити по великій кількості неподрібнених шматочків їжі в чаші блендера після використання, або вийняти ніж, та перевірити зручним вам способом.

Для заточування ножів блендера в домашніх умовах потрібно взяти шкаралупу 3-4 яєць. Шкаралупа обов'язково має бути сухою, щоб цей лайфхак спрацював.

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Покладіть яєчну шкаралупу в чашу блендера та увімкніть його на декілька хвилин. Шкаралупа наточить леза як м'який наждаковий папір і вони стануть помітно гострішими. Цю процедуру можна повторити ще раз, якщо з першого разу не буде різниці.

При цьому, заточити ножі м'ясорубки яєчна шкаралупа не допоможе, тому що вони товщі та вимагають серйознішого заточування. У такому випадку, виріжте кружечок дрібнозернистого наждакового паперу за розміром решітки та вставте його в м'ясорубку жорсткою стороною до ножів. Повертайте ручку проти годинникової стрілки, щоб ножі м'ясорубки заточувались об папір.

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