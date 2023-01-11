Як легко освіжити запах меблів без хімії: бюджетний лайфхак

Усунути стійкий запах меблів допоможе простий метод із виготовленням дезодоранту для тканин.

Навіть якщо у вас вдома немає тварин, а також немає проблем з потовиділенням та підвищеною вологістю в оселі, з часом дивани та інші меблі можуть здобути неприємний запах. Позбутись його допоможуть не тільки дорогі спеціальні засоби для чищення, до того ж їх ефективність не завжди на найвищому рівні.

Своїм способом поділилась хатня робітниця Ванеса Амаро з ніком @vanesamaro91 у своєму TikTok. Вона використовує підручні засоби для створення дезодоранту для меблів, який буде чудовою альтернативою дорогим спеціалізованим мийним засобам.

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Щоб виготовити власний дезодорант для тканини, вона змішує 3/4 склянки води та 1/4 склянки медичного спирту та кондиціонеру для білизни. Медичний спирт ефективно вбиває мікроби, нейтралізуючи при цьому їхній запах. А більшість кондиціонерів для білизни мають ароматизатори, які замаскують запах алкоголю та залишать меблі свіжими й чистими.

Змішайте речовину з водою та розпиліть її на меблі, для цього можна використати пульверизатор. Після чого запах зникає.

Точних дозувань кондиціонера для білизни блогерка не дає, зазначивши, що можна додати більше або менше основного засобу, залежно від того, який аромат хочете відчувати на меблях.

Вдома у Ванеси живуть 3 собаки, і запевняє, що ця суміш працює ефективно, та є набагато дешевшою альтернативою брендовим продуктам.

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