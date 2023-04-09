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Як легко врятувати пересолений суп: простий лайфхак

Ігор Романько

Що робити, щоб урятувати пересолений суп

Якщо ви випадково пересолили суп, не варто панікувати, адже вам не доведеться викидати всю каструлю смачного бульйону, який ви так терпляче готували. Є простий спосіб врятувати пересолений суп за допомогою крупи та марлі.

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Для цього виконайте такі прості дії:

  • Візьміть крупу, що добре вбирає вологу, наприклад, рис. Зазвичай достатньо близько 1/4 чашки крупи на 1 літр супу;
  • Візьміть марлеву тканину та зробіть з неї мішок. Для цього можна використовувати також косинку або бавовняну хустинку. Просто розкладіть марлю на плоску поверхню, помістіть в неї крупу, а потім зв'яжіть марлю вузлом, утворивши мішок з крупою всередині;
  • Помістіть мішок з крупою у пересолений суп. Марля забезпечить можливість крупі взаємодіяти зі супом, не розпадаючись на дрібні частинки, як це може статись, якщо крупу додати без марлі;
  • Підігрівайте суп на середньому вогні з марлею протягом 10-15 хвилин. Крупа почне вбирати сіль з супу, а марля відіграє роль фільтра, утримуючи крупу всередині, а відфільтровуючи зайву сіль та інші відходи;
  • Після варіння вийміть мішок з супу. Ви можете залишити його на декілька хвилин, щоб відійшли всі соки з крупи. Після цього перевірте смак супу. Він має бути менш солоним внаслідок того, що крупа вбрала зайву сіль в себе.

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