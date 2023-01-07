Як менше платити за газ, світло та воду: доступні способи економії

В Україні комунальні тарифи у 2023 році будуть "заморожені", як мінімум, на час дії воєнного стану. Проте і це не рятує від того, що викладати щомісяця за комуналку доводиться чималі суми.

Проте українці самі можуть коригувати платіжки, якщо будуть заощаджувати на комуналці. Для цього варто змінити свої побутові звички.

Фахівці радять найперше встановлювати лічильники на тепло, газ, електрику та воду – так ви платитимете лише за спожиті ресурси.

Щоб економити в оселі тепло та газ, потрібно подбати про утеплення оселі. А на батареї опалення встановити терморегулятори, щоб підкручувати температуру, коли йдете з дому.

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Сам радіатор не можна затуляти шторами, чи меблями. За ними до стіни варто встановити обклеєний фольгою "фанерний щит".

Також фахівці радять пофарбувати батареї опалення у темний колір – це має збільшити тепловіддачу.

Вікна та двері в оселі теж варто утеплити, щоб зменшити вихід тепла назовні.

Намагайтеся, щоб температура повітря в будинку не перевищувала 18 градусів.

Для економії газу їжу варто готувати на середньому вогні – полум'я від конфорки не має виходити за межі дна посуду. Саме на кінчиках полум'я найвища температура, тож їжа швидше приготується саме у такий спосіб.

Щоб економити на воді, подбайте про справну сантехніку – щоб ніщо не протікало та не прокрапувало.

Під час чищення зубів, або під час гоління закривайте кран, щоб вода не текла постійно. У такий спосіб можна заощадити до 45 літрів води за кілька хвилин.

Під час миття посуду не робіть це під проточною водою – візьміть глибоку миску, помийте в ній посуд, потім так само сполосніть його від мийного засобу.

Варто частіше відмовлятися від прийому ванни – використовуйте душ. За місяць ця звичка зекономить вам до 500 літрів води.

Посудомийну та пральну машинки завантажуйте до максимуму.

Овочі та фрукти мийте у тазику, чи мисці.

Варто подбати й про унітаз – якщо замінити бачок та такий, що має два режими змивання, можна економити до 20 л води на день.

Економити на споживанні електриці можна завдяки звичці постійно вимикати світло, коли виходите з приміщення, також варто змінити лампочки розжарювання на економні.

До речі, якщо встановити спеціальний багатотарифний лічильник, то можна економити на світлі, якщо ви будете вмикати пралку чи посудомийку на ніч – нічний тариф на світло на 30% нижчий, ніж денний.

Також варто подбати, щоб ваші електроприлади мали високий клас енергоефективності.

Візьміть за звичку вимикати з розетки всі прилади, якими ви не користуєтеся на цей час.

Ви зекономите на електриці, якщо будете правильно експлуатувати холодильник – він не має стояти поруч з обігрівачами та плитами. Не забувайте розморожувати холодильник – чим товщий шар льоду на його стінках, тим більше він споживатиме енергії. Ніколи не кладіть у холодильник гарячі продукти, не тримайте надовго відкритими його дверцята.

Нагадаємо, що українці можуть претендувати на перерахунок суми у платіжках за комунальні послуги. Проте ця послуга стосується лише тих, у кого не встановлено лічильники або ж комунальні послуги надано низької якості.

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