Як знайти приховану камеру iPhone з крутими ефектами та масками: інструкція

Користувачі смартфонів, особливо iPhone, люблять ділитися кумедними та креативними фотографіями, використовуючи фільтри та ефекти, які змінюють їхні зображення у стилі мультфільмів, тваринок чи інопланетних істот. Проте, деякі захоплюючі фільтри, приховані в iPhone, можуть залишатися невідомими багатьом користувачам.

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Додаток для текстових повідомлень iMessage виявився місцем, де ховаються найцікавіші та веселі ефекти для фотографій та відео. Незважаючи на те, що Apple зазвичай намагається зробити свої продукти простими у використанні, деякі приховані функції можуть залишатися непоміченими, пише Screen Rant.

Доступ до захованих фільтрів та масок можна отримати у програмі "Повідомлення". Для цього необхідно створити нове повідомлення і торкнутися логотипу камери. Коли програма відкриє камеру, ви зможете вибрати режим фото- або відеозйомки, фронтальну або тильну камеру, а потім торкнутися значка зірочки, щоб обрати ефекти, стікери та маски, які будуть додані до вашої фотографії чи відео.

Відео дня

Серед доступних ефектів в iMessage є Memoji та Animoji, які дозволяють створювати анімовані персонажі з обличчями користувачів, що повторюють їхні рухи. Також є різноманітні стікери, які можна прикріплювати до обличчя, або використовувати як маску. Додавання написів та наклейок допоможе перетворити ваші фотографії на цікаві меми.

Приховані фільтри для фотографій та відео в iMessage включають ефекти у стилі коміксів, чорнил та акварелі, які працюють набагато краще, ніж стандартні фільтри у камері iPhone.

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