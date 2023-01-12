Як натерти плавлений сир, щоб він не залишався на тертці: простий лайфхак

М’який та плавлений сир зазвичай не дуже зручно натирати на тертці, звісно, якщо не знати цієї поради від досвідчених кухарів.

Плавлений сир при натиранні ламається та розмазується по стінці терки. Це розводить гармидер і таким чином ми втрачаємо трохи продукту. Сам сир перетворюється в грудочки, а не на рівні смужки. Для того, щоб отримати ідеально натертий сир і він не розмазався по терці, вам допоможе цей лайфхак.

Насамперед перед тим, як натирати плавлений сир, його варто покласти в холодильник, або навіть трохи підморозити в холодильній камері. Натирати холодний сир буде легше, тому що він буде більш твердий. Тільки варто враховувати, що після морозилки на ньому утворюється конденсат.

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А для того, щоб плавлений сир ковзав по тертці, а не розмазувався по її поверхні, скористайтесь рослинною олією. Слід рясно змастити нею поверхню терки з двох сторін. Можете спробувати цей спосіб самостійно один раз і переконатись, що це дійсно працює, до того ж на будь-яких видах м'якого сиру.

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