Як "не провалити" співбесіду: основні правила

На сьогоднішньому конкурентному ринку праці пройти співбесіду – це вже саме собою досягнення. Однак справжній виклик полягає в тому, щоб зустріч була успішної і результатом її стало отримання роботи. Невдача на співбесіді може бути демотивуючою і бентежною, але при правильній підготовці кожен може досягти успіху. UAportal підготував список практичних порад, які допоможуть вам уникнути помилок та підвищити шанси на успішне проходження наступної співбесіди.

Проведіть дослідження

Одним з найважливіших кроків у підготовці до співбесіди є ретельне дослідження компанії, в яку ви йдете на зустріч. Це дослідження допоможе вам зрозуміти цінності, культуру, продукцію та послуги компанії та відповідним чином підготувати свої відповіді. Почніть із відвідування веб-сайту компанії, читання її річних звітів та перегляду її сторінок у соціальних мережах. Крім того, ви можете знайти інтерв'ю з нинішніми або колишніми співробітниками, щоб дізнатися про їхню думку зсередини.

Відео дня

Припустимо, ви проходите співбесіду на посаду маркетолога у технологічному стартапі. У цьому випадку вам слід вивчити продукцію компанії, цільову аудиторію, маркетингові стратегії та конкурентів, щоб продемонструвати свої знання та розуміння під час співбесіди.

Одяг для успішної зустрічі

Ваш зовнішній вигляд відіграє важливу роль у створенні позитивного першого враження під час співбесіди. Професійний одяг, що відповідає посаді, на яку ви претендуєте, показує, що ви поважаєте культуру та цінності компанії. Пам'ятайте, що ваш одяг не повинен відволікати увагу і не повинен перекривати ваші навички та кваліфікацію.

Якщо ви проходите співбесіду на креативну посаду в рекламному агентстві, ви можете одягнутися більш невимушено, але зберегти професійний вигляд. З іншого боку, якщо ви проходите співбесіду на корпоративну роботу, костюм чи офіційний одяг будуть доречнішими.

Практика допомагає досягти досконалості

Практика, практика, практика! Це один із найефективніших способів підготовки до співбесіди. Практика з другом або членом сім'ї допоможе вам відточити свої відповіді, виявити слабкі місця та підвищити впевненість у собі. Крім того, ви можете вивчити поширені питання на співбесіді та підготувати відповіді, які підкреслять ваші навички, досвід та досягнення.

Припустимо, ви проходите співбесіду на посаду продавця у роздрібному магазині. У цьому випадку вам слід потренуватися відповідати на запитання про ваш досвід продажу, навички обслуговування клієнтів та вміння працювати в обстановці, що швидко змінюється. Вам також слід потренуватися відповідати на поведінкові питання, такі як "Розкажіть мені, коли ви перевищили план продажу".