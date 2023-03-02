Як не можна поводитись з котами, щоб вони не образились

Коти – лагідні, кумедні та трохи зверхні тварини. Деякі коти вважають себе господарями в оселі. Власники цих домашніх улюбленців часто помічають, що вони здатні відчувати гнів та образу. Іноді ображений кіт може почати демонстративно вас ігнорувати або залишати "помсту" у вашому взутті замість лотка.

Коти бояться різких голосних звуків. Вони змушують тварин відчувати недовіру та стрес. Не варто кричати в присутності домашнього улюбленця. Щоб насварити кота краще змінити інтонацію на сувору. Голосні крики можуть зробити тільки гірше.

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Кішки можуть образитися як на брак уваги з боку господаря, так і на надмірний її прояв. Коли кіт зайнятий спить, відпочиває на дивані, вмивається або їсть – краще його не чіпати. Водночас ці тварини важко переносять самотність. Намагайтеся не залишати їх надовго наодинці.

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Коти вважають ваш дім своєю територією, том їм треба знати про все, що відбувається в оселі. Вони можуть образитися, якщо зачиняти перед ними двері, коли вони бажають увійти в кімнату. Дозволяйте котам досліджувати простір.

Деякі коти дуже ображаються, коли господарі заводять іншу домашню тварину. Їм потрібен час, щоб познайомитись і впустити "чужинця" у свій простір. Під час першої зустрічі з новим домашнім улюбленцем кіт почне злитися, шипіти, битися чи ховатися по кутках.

Коти не здатні зрозуміти добрих намірів господаря, коли їх везуть на уколи чи інші процедури до ветеринара. Кіт відчуває стрес, образу та у деяких випадках біль, тому може бути тривожним або навіть злим після візиту до лікаря. Це треба просто перечекати, доки тварина не повернеться до нормального настрою.

Нагадаємо, 1 березня в Україні та світі відзначали Міжнародний день котів.

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