Як очистити парогенератор від накипу білим оцтом: знайдено найдієвіший спосіб

Якщо парогенератор почав залишати сліди на одязі під час використання, то якраз час його почистити. Для цього потурбуйтеся про те, щоб позбутися накипу.

Як пише видання Sante Plus, процес очищення парогенератора особливо не відрізняється від способів для праски. Для цього необхідно виконати такі прості кроки:

1. Почніть зі спорожнення резервуара для води, потім опустіть його під струмінь води з крану, щоб промити.

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2. Заповніть резервуар до максимуму 1 літром води та 1 склянкою білого оцту.

3. Налаштуйте найвищу температуру пристрою.

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4. Залиште діяти на 4 хвилини та кілька разів натисніть спеціальну кнопку подачі пари.

5. Вимкніть парогенератор.

6. Залиште воду постояти добрих пів години чи більше.

7. Потім спорожніть бак у раковину та промийте його.

8. М'якою тканиною з мікрофібри протріть резервуар для води та підошву до повного зникнення накипу.

9. За потреби повторіть процедуру.

10. Не забувайте міняти фільтр від накипу парогенератора кожні 3-6 місяців. Таким чином, видалення накипу з вашого приладу відбуватиметься рідше, оскільки вода фільтруватиметься на вході.

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