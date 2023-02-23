Як відмити душову кабіну від нальоту швидко та дієво: прості способи

Душова кабіна навіть у найбільш дбайливої господині, яка періодично її чистить та миє, час від часу вкривається мильним або вапняним нальотом. Якщо вода надто жорстка, то відмити вапняні нальоти на склі не дуже просто.

Однак деякі хімічні засоби здатні впоратися з цим швидко, проте зауважте, що використання агресивних хімікатів вимагає обережності – не забувайте надягати захисні рукавички та за можливості респіратор, аби молекули хімікатів не потрапляли до дихальних шляхів.

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Ще один важливий момент при використанні хімікатів, якщо у душовій кабіні присутні хромовані деталі, то деякі речовини, що містяться у побутовій хімії можуть їх пошкодити.

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Якщо ж ви хочете відчистити душову кабіну народними екологічними засобами, можна скористатися наступними методами:

Меламінова губка – вона може почистити душову кабіну від вапняного нальоту швидко та без особливих зусиль. Також допоможе у боротьбі з мильними розводами. Лимонна кислота та сода – дві столові ложки кислоти та ложку соду у склянці теплої води та розприскайте на поверхню скла. Залиште на 20 хвилин, в потім протріть губкою та змийте.

Спирт – розведіть водою 2:1 та протріть поверхні, що потребують чищення.

Зубна паста – цей засіб чищення підійде для дрібних деталей душової кабіни. Змажте пастою необхідні місця, залиште на кілька годин, а потім протріть старою зубною щіткою та змийте теплою водою.

Сода та перекис – допоможуть видалити не лише наліт, а й плісняву й грибок. Спочатку до соди додайте трохи води, утворивши розчин, схожий на густу кашу. Протріть ним все елементи душової кабіни й залиште на 10-20 хвилин. Потім візьміть кухонну губку, змочіть у перекисі водню й ретельно протріть усі поверхні.

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