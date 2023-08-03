Як підтримувати себе у формі та почуватися здорово: топ-5 порад від британських вчених

Стрес та хронічна втома часто переслідують багатьох із нас та призводять до невдоволення собою, нервових розладів та депресії. Тому британські вчені розробили спеціальну програму для здорового життя, яка допоможе жити у гармонії з собою.

Про це пише lady.tochka.net

Ось кілька принципів цієї програми:

Поставте собі реальні цілі та не будьте занадто суворим до себе. Надмірні вимоги можуть призвести до розчарування і невдоволення, що спричинить гнітючий стан, низьку самооцінку або депресію.

Більше рухайтеся, особливо, якщо у вас сидяча робота. Фізичне навантаження має позитивний вплив на імунітет та допомагає зменшити стрес. Також воно запобігає ожирінню та зайвій вазі.

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Забудьте про строгі дієти, які можуть виснажувати організм та нашкодити здоров'ю. Радше варто дотримуватися збалансованого харчування.

Нагороджуйте себе за досягнення та пам'ятайте бути менш строгою суддею для себе. Приємні дарунки і визнання можуть підняти настрій і збільшити самооцінку.

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Обирайте спорт за своїм смаком, не піддавайтеся модним тенденціям, а займайся тим, що дійсно приносить задоволення. Таким чином, ви зможете досягти своїх цілей і насолоджуватися процесом тренувань.

Запам'ятайте ці принципи і прагніть до балансу між тілом і душею, це допоможе впоратися зі стресом та втомою.

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