Як підняти рівень гемоглобіну в домашніх умовах: топ-5 порад від лікаря-натуропата

Гемоглобін відіграє важливу роль у функціонуванні організму, оскільки він транспортує кисень до тканин і органів, забезпечуючи їх нормальну роботу. Низький рівень гемоглобіну може призвести до недостатнього постачання кисню, що проявляється у втомі, слабкості та погіршенні когнітивних функцій. Крім того, низький рівень гемоглобіну може вказувати на наявність анемії, яка в деяких випадках може мати серйозні наслідки, включаючи смерть.

Якщо виявлено низький рівень гемоглобіну, важливо звернутися до лікаря для отримання консультації та подальшого лікування. Харчування само по собі не зможе вилікувати анемію, особливо у важких випадках. Лікар призначить необхідні препарати та дозування, які допоможуть підняти рівень гемоглобіну.

Проте, незалежно від лікування, варто включити до свого раціону страви та напої, які багаті на залізо. Їхніми рецептами поділилася лікар-натуропат Олена Світко.

Відео дня

Читайте також: Який продукт треба їсти, щоб мозок працював краще перед екзаменами

Рецепт №1. Паштет із печінки кролика

Печінку кролика (0,5 кг) відваріть, перемеліть. 3 червоні великі цибулини, 1 моркву, 1 червоний перець подрібніть в міксері і змішайте з печінкою.

Такий паштет сприяє відновленню гемоглобіну та покращенню роботи серця.

Рецепт № 2. Салат із топінамбуру і волоських горіхів

Дрібно натріть 100 г топінамбуру, подрібніть 100 г горіхів. Все змішайте і заправте 30 г оливкової олії. Їжте такий салат на сніданок. Він не тільки підніме гемоглобін, а й покращить мікрофлору кишечника, очистить кров та знизить рівень холестерину.

Рецепт №3. Суміш для покращення формули крові

Для її приготування необхідно взяти по 2 ст. соку моркви, буряку, калини, гранату, 0,5 пляшки кагору, 0,5 л меду (в ідеалі гречаного), 10 перемелених ядер волоського горіха.

Все це перемішайте, злийте у глиняну або емальовану каструлю і тримайте протягом 40 хв у духовці на дуже слабкому вогні.

Готовий засіб розлийте у стерилізовані 200-грамові баночки. З'їдайте на день по 100 г суміші, заливаючи морквяним соком свіжого приготування. Банки зберігайте у прохолодному темному місці щільно закритими.

Рецепт №4. Гранатово-медове вино

Вам знадобляться 200 мл гранатового соку, 20 г сушеної кропиви, 100 мл домашнього червоного вина, 200 г меду. Вичавіть сік зі свіжих гранатів. Кропиву подрібніть, змішайте її з медом. Потім у мед акуратно влийте вино і сік. Суміш можна трохи підігріти, але не варити. Пийте по 20 г за 1 прийом. Курс - 10 днів (по 2 рази на день).

Рецепт №5. Ягідний салат

Змішайте 20 ягід калини, 2 ст. ложки ягід горобини, 2 ст. ложки ягід бузини, 2 ст. ложки ягід гранату. Полите жирною сметаною або оливковою олією.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, ми вже писали, чи дійсно є психологічна залежність від кави.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!