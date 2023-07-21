Як зрозуміти, що подушку вже час викинути на смітник: прості поради

Подушки, на яких ми спимо, потрібно періодично замінювати, оскільки їх наповнювач з часом зношується, а також у них можуть з'являтись небажані мікроорганізми. Але як зрозуміти, коли настав час позбутись старої подушки? Популярна TikTok-блогерка Лінсі, відома як Королева чистоти, запропонувала два швидких тести, які допоможуть вирішити це питання. Якщо ваша подушка не проходить ці тести, то настав час замінити її на нову.

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Перший тест – згинання навпіл: Покладіть подушку на ліжко і зігніть її навпіл, притиснувши верхню половину рукою. Протримайте так прогин протягом 30 секунд, а потім відпустіть. Якщо подушка повертається у свою первісну форму, вона все ще достатньо пружна і підтримуватиме вашу голову під час сну. Якщо ж подушка залишається зігнутою, то настав час розстатися з нею.

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Другий тест – сідельний тест: Витягніть пряму руку уперед, наче це спина коня, і накиньте на неї подушку, як на сідло. Якщо вона лежить паралельно землі і утримує форму, то все гаразд. Але якщо подушка звисає, коли розташована таким чином, то настав час замінити її на нову, більш пружну.

Експерти з придатності меблів та аксесуарів рекомендують замінювати подушки раз на рік або два. Також потрібно регулярно змінювати постільну білизну, бо вона часто має прямий контакт з тілом і також зношується.

Декоративні подушки можуть прослужити довше – приблизно 5-10 років, якщо часто змінювати на них наволочки. Матраци можна використовувати від 6 до 8 років. А щодо диванів, то експерти рекомендують їх замінювати раз на 7-15 років, оскільки вони також потребують регулярної заміни.

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