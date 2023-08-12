Як зрозуміти, що ваш партнер 'альфонс': поради психолога

Не завжди відразу можна зрозуміти, хто перед вами насправді. Психологи розкрили деякі ознаки, які можуть вказувати на те, що ваш партнер може бути "альфонсом" – чоловіком, який використовує свою зовнішню привабливість для досягнення матеріальної вигоди або контролю над жінкою.

Про це повідомили в УНІАН. Зокрема, варто звернути увагу на деякі ключові ознаки того, що ваш партнер може бути "альфонсом":

Фіксація на матеріальному: якщо ваш партнер з перших зустрічей акцентує увагу на матеріальних цінностях, які явно переважають над взаємними відносинами, це може бути ознакою його інтересу до вашого статусу та ресурсів, а не до вас як особистості. Постійне обговорення грошей: часті обговорення грошових питань, запитання про доходи та майно можуть свідчити про намагання з'ясувати ваші фінансові можливості. Підозрілим може бути також звернення партнера до власних грошей, адже альфонси можуть намагатися отримати ваші кошти під якимось приводом. Розбіжність між словами та діями: якщо партнер вказує на свою готовність доглядати за вами та надавати підтримку, але його дії не відповідають його словам, це може бути сигналом. Дотримуйтесь пильності та уважно слухайте, як він діє в різних ситуаціях. Залежність від ваших ресурсів: якщо партнер пасивний у фінансових питаннях і чекає вас для оплати рахунків та забезпечення, це може бути сигналом його намагань здобути матеріальну вигоду з ваших відносин.

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Проте ці ознаки не обов'язково вказують на те, що ваш партнер є "альфонсом". Вчасне усвідомлення можливих ризиків і обережне ставлення до незнайомців на перших етапах відносин – це запорука вашої безпеки та здорових стосунків.

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