Як правильно зберігати волоські горіхи, щоб вони не псувалися

Волоські горіхи можна зберігати як в очищеному вигляді, так і в шкарлупі. Проте існують правила, яких треба дотримуватися, аби вони пролежали якомога довше.

Як відомо, горіхи – дуже поживний та корисний продукт. Його додають в каші, випічку, м'ясні страви тощо.

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Як зберігати очищені горіхи

Якщо ви вирішили зберігати волоські горіхи очищеними, то потрібно їх попередньо очистити від залишків зовнішньої оболонки та перебрати. Оскільки так зростає ризик появи різних личинок комах, то їх треба пропекти в духовці або обсмажити на пательні протягом 5-8 хвилин.

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Ядра горіхів також можна підсушити в мікрохвильовці при 100-150°C впродовж 10 хвилин, щоб знезаразити їх.

Очищені та просушені горіхи зберігають в герметично закритій тарі. Це можна бути скляна банка, пластиковий контейнер. У такому вигляді їм можна тримати протягом року. Обирайте прохолодні місця.

Як зберігати волоські горіхи в холодильнику

Очищені волоські горіхи можна зберігати без шкарлупи в холодильнику, але їх треба розфасувати у зіп-пакети, пластикові контейнери, що щільно закриваються. Так їх можна тримати в холодильнику 4-5 місяців, у морозильній камері – 12 місяців.

Якщо обрали спосіб з морозилкою, то горіхи найкраще покласти в харчову плівку, фольгу або пакети.

Як зберігати горіхи у шкарлупі

Волоські горіхи добре зберігаються і в шкарлупі, але перед цим їх треба добре вмити та покласти не деко для підсушування і знезараження. Без сушки горіхи будуть зберігатися гірше, оскільки зайва волога або невідповідні умови спровокують псування і гниття продукту.

Найкраще горіхи зберігати в утеплених ящиках або стелажі в коморі. Їм потрібна вентиляція і відсутність потрапляння прямих сонячних променів. Термін зберігання в такому вигляді – 2 роки.

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