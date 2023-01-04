Як правильно користуватись ноутбуком, щоб батарея не сідала швидко

Багато власників ноутбуків стикаються з проблемою швидкої розрядки акумулятора, найчастіше це пов'язано з неправильно експлуатацією пристрою.

Така проблема виникає після тривалого та неправильного використання пристрою.

Що не можна робити, щоб батарея ноутбука швидко не розряджалась:

Залишати акумулятор в ноутбуці при роботі від мережі. Якщо ви частіше використовуєте ноутбук зі знімною батареєю на одному робочому місці, живлячи його від електромережі, тоді батарею варто вилучити з гаджета. Лише інколи приєднуйте її, щоб зарядити, наприклад, якщо плануєте працювати поза своїм звичним робочим місцем. Проте, такий спосіб не дуже зручний в умовах відключень світла, адже без живлення ноутбук просто вимкнеться. Тому, як альтернатива, можна стежити за рівнем заряду акумулятора, і протягом дня підключати або від'єднувати ноутбук від мережі.

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Ставити ноутбук на рівну чи м'яку поверхню. У такому положенні може перекриватися вентилятор пристрою, через що відбувається перегрів, посилюється робота всіх процесів охолодження комп'ютера і акумулятор розряджається швидше.

У такому положенні може перекриватися вентилятор пристрою, через що відбувається перегрів, посилюється робота всіх процесів охолодження комп'ютера і акумулятор розряджається швидше. Мінусова температура. Сильний холод чи морози негативно впливають не лише на батарею ноутбука, а й на роботу його жорсткого диска та екрану. Навіть якщо ноутбук перебуває на холоді в сумці.

Пряме сонячне проміння. Не рекомендується тримати ноутбук у спекотному, вологому приміщенні та під прямим сонячним промінням. Як і мінусові температури, це також негативно впливає на акумулятор, відеокарту, процесор та жорсткий диск.

Не рекомендується тримати ноутбук у спекотному, вологому приміщенні та під прямим сонячним промінням. Як і мінусові температури, це також негативно впливає на акумулятор, відеокарту, процесор та жорсткий диск. Ніколи не вимикати ноутбук. Багато людей, після закінчення роботи за комп'ютером, просто закривають кришку і ноутбук переходить у режим сну. У ньому батарея продовжує працювати та поступово зношується. Краще повністю вимкнути ноутбук та витягнути його з розетки.

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