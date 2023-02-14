Як правильно поставити ліжко в спальні, щоб забезпечити здоров'я та міцний сон

Лягаючи спати, ми думаємо, що вранці відчуємо себе повними сил, бадьорими "як огірочки". Але не завжди буває саме так. Прокидаєшся і здається, що за ніч перетягнув купу мішків. Будинок несе певну енергетику, а це позначається на стані здоров'я, настрої. Найбільше це відчувається у спальній кімнаті. У цьому приміщенні мають відчуватися безтурботність, затишок, спокій. Коли ви погано спите ночами, а вранці самопочуття залишає бажати кращого, варто задуматися, чи правильно розташоване ліжко. Дотримання простих правил фен-шуй дозволить створити в спальні гармонійну обстановку, захищену від зовнішніх факторів, здатних порушити спокійний та здоровий сон.

Як правильно розмістити ліжко в спальні

Ліжко неодмінно повинне мати міцну спинку і примикати до стіни узголів'ям. Це необхідно як для того, щоб людина відчувала себе захищеною, так і для того, щоб ліжко постачало необхідну позитивну енергію.

Положення напрямку узголів'я трактується по-різному, але більшість думок сходиться. Відповідно до фен-шуй, краще ставити ліжко узголів'ям на схід, за рухом сонця. Спіть головою в цей бік світу, станете мудрішим і міцнішим. Організм повністю відновиться, в сім'ї настане мир та спокій. Положення на південний схід – супроводжуватимуть везіння та достаток. Спіть головою на південний захід – ваш союз виявиться надійним та довгим. Хочете поправити здоров'я, вибирайте розміщення на південь, ви можете багато чого досягти в житті.

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Положення на північний схід сприятиме духовному розвитку. Бажаючим стабілізувати фінансове становище рекомендується ставити ліжко на захід чи північ, а ваші діти чи онуки можуть стати знаменитими. Хто відчуває розбитість, втому, потрібно спати на північ. Спіть на північний захід – вирушите у далекі країни. Щоб енергія Ці протікала правильно, спальня має бути чистою та комфортною, без завалів під ложем, зайвих предметів у приміщенні.

Куди не потрібно ставити ліжко

Узголів'я ліжка не повинне примикати до стіни ванної або туалету. Не потрібно, щоб безпосередньо за узголів'ям проходили труби. Нерідко трапляються ситуації, коли у туалету стоїть ліжко дитини, яка часто хворіє. Однак, якщо ліжко переставляють в інше місце – її здоров'я відразу покращується. З тієї ж причини не слід ставити ліжко біля камінної труби або димаря. Якщо за стіною спальні знаходиться кухня, небажано, щоб узголів'я ліжка примикало до стіни, біля якої в тому ж місці встановлена плита.

Крім наведених принципів, при влаштуванні квартири по фен-шуй важливо не боятися найсміливіших експериментів. Якщо навіть після виконання всіх описаних вище правил людина почувається некомфортно, їй потрібно пошукати свій, особистий, напрямок розташування ліжка і переставляти його доти, доки вона не почне відчувати приємні відчуття, а можливо – і позитивні зміни в житті.

Крім іншого, варто дотримуватись деяких правил:

Поставити постіль потрібно так, щоб ваші ноги не були звернені до дверей.

Узголів'я ліжка має впиратися в стіну.

Доступ до ліжка необхідно мати з двох боків, тоді ви не залишитеся в холостяках. До ліжка підлітка має бути підхід лише з одного боку, щоб усю свою увагу він приділяв навчанню.

У спальні має бути світла рівна стеля, неприпустимо над ліжком нависання балок.

Розмістіть меблі так, щоб гострі кути не були націлені на ліжко.

На двоспальному ліжку має лежати цілий матрац. Якщо ви покладете два, це буде символізувати поділ, а подружжя може розлучитися.

Ліжко не повинно суцільно стояти на підлозі, воно обов'язково повинно мати ніжки, щоб енергія могла проходити скрізь. Підлогу мийте якнайчастіше, а простір під ліжком не варто перетворювати на склад.

Згідно з китайською наукою, в спальну кімнату не повинні проникати "аромати" з кухні та туалету. Вони погано впливають на енергетику у приміщенні.

Біля ліжка обов'язково повинні стояти тумбочки, а на них розташовуватись світильники. Відпочинок буде комфортним, біля людини утворюється сприятлива енергія Ці.

Нагадаємо, UAportal розповів, чому не можна спати ногами до дверей та які на цей рахунок існують повір'я. У вченні Фен-Шуй також є думка щодо цієї забобони.

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