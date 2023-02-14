Як правильно поставити ліжко в спальні, щоб забезпечити здоров'я та міцний сон
Лягаючи спати, ми думаємо, що вранці відчуємо себе повними сил, бадьорими "як огірочки". Але не завжди буває саме так. Прокидаєшся і здається, що за ніч перетягнув купу мішків. Будинок несе певну енергетику, а це позначається на стані здоров'я, настрої. Найбільше це відчувається у спальній кімнаті. У цьому приміщенні мають відчуватися безтурботність, затишок, спокій. Коли ви погано спите ночами, а вранці самопочуття залишає бажати кращого, варто задуматися, чи правильно розташоване ліжко. Дотримання простих правил фен-шуй дозволить створити в спальні гармонійну обстановку, захищену від зовнішніх факторів, здатних порушити спокійний та здоровий сон.
Як правильно розмістити ліжко в спальні
Ліжко неодмінно повинне мати міцну спинку і примикати до стіни узголів'ям. Це необхідно як для того, щоб людина відчувала себе захищеною, так і для того, щоб ліжко постачало необхідну позитивну енергію.
Положення напрямку узголів'я трактується по-різному, але більшість думок сходиться. Відповідно до фен-шуй, краще ставити ліжко узголів'ям на схід, за рухом сонця. Спіть головою в цей бік світу, станете мудрішим і міцнішим. Організм повністю відновиться, в сім'ї настане мир та спокій. Положення на південний схід – супроводжуватимуть везіння та достаток. Спіть головою на південний захід – ваш союз виявиться надійним та довгим. Хочете поправити здоров'я, вибирайте розміщення на південь, ви можете багато чого досягти в житті.
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Положення на північний схід сприятиме духовному розвитку. Бажаючим стабілізувати фінансове становище рекомендується ставити ліжко на захід чи північ, а ваші діти чи онуки можуть стати знаменитими. Хто відчуває розбитість, втому, потрібно спати на північ. Спіть на північний захід – вирушите у далекі країни. Щоб енергія Ці протікала правильно, спальня має бути чистою та комфортною, без завалів під ложем, зайвих предметів у приміщенні.
Куди не потрібно ставити ліжко
Узголів'я ліжка не повинне примикати до стіни ванної або туалету. Не потрібно, щоб безпосередньо за узголів'ям проходили труби. Нерідко трапляються ситуації, коли у туалету стоїть ліжко дитини, яка часто хворіє. Однак, якщо ліжко переставляють в інше місце – її здоров'я відразу покращується. З тієї ж причини не слід ставити ліжко біля камінної труби або димаря. Якщо за стіною спальні знаходиться кухня, небажано, щоб узголів'я ліжка примикало до стіни, біля якої в тому ж місці встановлена плита.
Крім наведених принципів, при влаштуванні квартири по фен-шуй важливо не боятися найсміливіших експериментів. Якщо навіть після виконання всіх описаних вище правил людина почувається некомфортно, їй потрібно пошукати свій, особистий, напрямок розташування ліжка і переставляти його доти, доки вона не почне відчувати приємні відчуття, а можливо – і позитивні зміни в житті.
Крім іншого, варто дотримуватись деяких правил:
- Поставити постіль потрібно так, щоб ваші ноги не були звернені до дверей.
- Узголів'я ліжка має впиратися в стіну.
- Доступ до ліжка необхідно мати з двох боків, тоді ви не залишитеся в холостяках. До ліжка підлітка має бути підхід лише з одного боку, щоб усю свою увагу він приділяв навчанню.
- У спальні має бути світла рівна стеля, неприпустимо над ліжком нависання балок.
- Розмістіть меблі так, щоб гострі кути не були націлені на ліжко.
- На двоспальному ліжку має лежати цілий матрац. Якщо ви покладете два, це буде символізувати поділ, а подружжя може розлучитися.
- Ліжко не повинно суцільно стояти на підлозі, воно обов'язково повинно мати ніжки, щоб енергія могла проходити скрізь. Підлогу мийте якнайчастіше, а простір під ліжком не варто перетворювати на склад.
- Згідно з китайською наукою, в спальну кімнату не повинні проникати "аромати" з кухні та туалету. Вони погано впливають на енергетику у приміщенні.
- Біля ліжка обов'язково повинні стояти тумбочки, а на них розташовуватись світильники. Відпочинок буде комфортним, біля людини утворюється сприятлива енергія Ці.
Нагадаємо, UAportal розповів, чому не можна спати ногами до дверей та які на цей рахунок існують повір'я. У вченні Фен-Шуй також є думка щодо цієї забобони.
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