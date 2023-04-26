Як правильно розводити сухе молоко: поради кухарів

Сухе молоко є зручним і довготривалим джерелом білків та кальцію. Крім того, сухе молоко можна використовувати для готування різноманітних страв, таких як каші, пудинги, смузі тощо. Однак, багато людей не знають, як правильно розвести його, щоб отримати насичений і смачний напій. В цій статті ми розкажемо про декілька способів, як розводити сухе молоко.

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За допомогою води. Це найпоширеніший спосіб розведення сухого молока. Для того, щоб отримати склянку смачного молока, додайте до 1/4 чашки сухого молока близько 1 склянки води. Замішайте добре, доки молоко повністю не розчиниться. Якщо вам подобається напій більш насиченим, додайте більше сухого молока; За допомогою молока. Цей спосіб використовується тоді, коли ви хочете отримати більш насичений і кремовий напій. Для цього потрібно додати близько 1/3 чашки сухого молока до 1 склянки молока. Замішайте добре, доки молоко повністю не розчиниться; За допомогою конденсованого молока. Цей спосіб використовується для того, щоб отримати більш солодкий і насичений напій. Для цього потрібно додати близько 1/3 чашки сухого молока до 1/2 склянки конденсованого молока. Додайте достатньо води, щоб отримати бажану консистенцію і смак.

Важливо пам'ятати, що сухе молоко має тенденцію згущуватися на дні склянки. Тому, періодично замішуйте напій, щоб забезпечити рівномірне розчинення молока.

Для зберігання молока в порошку потрібно обрати сухе місце, термін його зберігання може становити від пів року до трьох років залежно від жирності. Звичайне молоко має набагато коротший термін зберігання, який складає всього 15 днів, а відсутність холодильника при високій температурі може призвести до його швидкого псування, від якого краще уникати.

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Перед вживанням молочної суміші, особливо в дитячому харчуванні, варто проконсультуватися з лікарем, щоб переконатися, що вона не містить протипоказань і не викличе алергії ні у вас, ні у вашої дитини.

Щоб підготувати молочну суміш з порошку, його необхідно ретельно розчинити у теплій перекип'яченій воді і ретельно перемішати, щоб уникнути утворення грудочок. При контакті з водою, білки продукту взаємодіють з нею, у результаті чого утворюється відновлене молоко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно зберігати молоко, щоб воно не псувалось якомога довше.

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