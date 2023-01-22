ru
Лайфхаки

Як правильно розпалювати дрова у каміні, щоб вони горіли довше і давали більше тепла: зимовий лайфхак

Ігор Романько

Як розпалювати дрова, щоб вони горіли довше і давали більше тепла

Взимку, власникам грубок чи камінів важливо не тільки максимально утеплити свій дім, а ще й забезпечити запас дров. До того ж варто знати як зекономити дрова та максимально ефективно опалювати будинок.

Щоб дрова горіли довше і при цьому давали більше тепла, треба знати правильну техніку розпалювання дров. Так можна зігріти приміщення швидше та витратити при цьому менше дров.

  • Спочатку потрібно визначити, скільки їх знадобиться для укладання в піч.
  • Дрова треба щільно украсти шарами у такій послідовності: знизу – великі поліна, на них – середнього розміру, а зверху – найменші, тобто щепки та палки.
  • Між дровами не повинно бути проміжків.
  • Після укладання дров починайте їх розпалювати, підпаливши дрова зверху пірамідки.
  • Маленькі дрова почнуть добре горіти та швидко наженуть високу температуру, розігрівши інші поліна.

Такий спосіб розпалювання буде довшим за звичайні методи, однак у будинку швидко потеплішає, а дрова горітимуть довше. Ще одним недоліком такого методу є те, що він навряд буде зручним в інших умовах, наприклад, на відкритому повітрі та при сильному вітрі. Але це чудова порада для тих, хто живе у приватних будинках з таким опаленням.

Раніше ми писали про те, як самостійно очистити димар в будинку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Лайфхаки