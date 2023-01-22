Як правильно розпалювати дрова у каміні, щоб вони горіли довше і давали більше тепла: зимовий лайфхак

Взимку, власникам грубок чи камінів важливо не тільки максимально утеплити свій дім, а ще й забезпечити запас дров. До того ж варто знати як зекономити дрова та максимально ефективно опалювати будинок.

Щоб дрова горіли довше і при цьому давали більше тепла, треба знати правильну техніку розпалювання дров. Так можна зігріти приміщення швидше та витратити при цьому менше дров.

Спочатку потрібно визначити, скільки їх знадобиться для укладання в піч.

Дрова треба щільно украсти шарами у такій послідовності: знизу – великі поліна, на них – середнього розміру, а зверху – найменші, тобто щепки та палки.

Між дровами не повинно бути проміжків.

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Після укладання дров починайте їх розпалювати, підпаливши дрова зверху пірамідки.

Маленькі дрова почнуть добре горіти та швидко наженуть високу температуру, розігрівши інші поліна.

Такий спосіб розпалювання буде довшим за звичайні методи, однак у будинку швидко потеплішає, а дрова горітимуть довше. Ще одним недоліком такого методу є те, що він навряд буде зручним в інших умовах, наприклад, на відкритому повітрі та при сильному вітрі. Але це чудова порада для тих, хто живе у приватних будинках з таким опаленням.

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