Як правильно розпалювати дрова у каміні, щоб вони горіли довше і давали більше тепла: зимовий лайфхак
Взимку, власникам грубок чи камінів важливо не тільки максимально утеплити свій дім, а ще й забезпечити запас дров. До того ж варто знати як зекономити дрова та максимально ефективно опалювати будинок.
Щоб дрова горіли довше і при цьому давали більше тепла, треба знати правильну техніку розпалювання дров. Так можна зігріти приміщення швидше та витратити при цьому менше дров.
- Спочатку потрібно визначити, скільки їх знадобиться для укладання в піч.
- Дрова треба щільно украсти шарами у такій послідовності: знизу – великі поліна, на них – середнього розміру, а зверху – найменші, тобто щепки та палки.
- Між дровами не повинно бути проміжків.
- Після укладання дров починайте їх розпалювати, підпаливши дрова зверху пірамідки.
- Маленькі дрова почнуть добре горіти та швидко наженуть високу температуру, розігрівши інші поліна.
Такий спосіб розпалювання буде довшим за звичайні методи, однак у будинку швидко потеплішає, а дрова горітимуть довше. Ще одним недоліком такого методу є те, що він навряд буде зручним в інших умовах, наприклад, на відкритому повітрі та при сильному вітрі. Але це чудова порада для тих, хто живе у приватних будинках з таким опаленням.
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