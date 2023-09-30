Як правильно прати кросівки в машинці: лайфхаки
Чи задумувались ви про те, як правильно прати взуття в машинці? Зокрема, перед тим, як це робити, варто враховувати деякі нюанси та вказівки виробника.
Про це повідомили в Pixel. Правильне прання може допомогти зберегти якість та зовнішній вигляд кросівок. Тому пропонуємо скористатися наступними порадами:
Перевірка етикетки:
Якщо ваша машинка має відповідну програму для прання взуття, перевірте етикетку на кросівках. Іноді виробник може рекомендувати лише вологе чищення.
Позбутися аксесуарів:
Перед пранням витягніть шнурки та устілки з кросівок. Найкраще покласти їх у мішок для прання або у звичайну наволочку, щоб запобігти їхньому заплутуванню.
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Підготовка підошви:
Перед пранням обов'язково очистіть підошву від щільних шарів бруду та можливих предметів, які застряли в протекторі. Це можна зробити за допомогою щітки або губки та миючого засобу.
Обробка плям:
Якщо на кросівках є стійкі плями або інші забруднення, їх потрібно обробити перед пранням. Для цього можна використовувати засіб для виведення плям або зачищати щіткою і губкою з миючим засобом.
Дотримуючись цих порад та вказівок виробника, ви зможете зберегти ваші кросівки в чистоті та належному стані. Будьте уважні та дбайливі при догляді за вашим взуттям, і воно буде служити вам тривалий час, зберігаючи свій зовнішній вигляд.
Нагадаємо, на кросівках та інших закритих моделях часто можна помітити невелику петельку ззаду. Цей елемент не є дизайнерським рішенням. Він має декілька практичних призначень, які роблять носіння взуття зручнішим і більш функціональним.
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