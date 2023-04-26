Як правильно варити рис, щоб був ароматним: секрети професійних кухарів

Більшість з нас варять рис у воді чи роблять рисову кашу на молоці. В результаті він виходить доволі прісний. UaPortal розбирався, як зробити рис насиченим та ароматним.Професійні шеф – кухарі стверджують, що рис варто варити не лише на воді чи молоці.

У чому варити рис

Якщо хочете зварити насичений смаком рис – варіть крупу у бульйоні. Готовий рис буде дуже ароматним.

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Як зварити рис на бульйоні

Промийте рис, викладіть його у каструлю та залийте бульйоном у пропорції 1:2 ( стакан рису на два стакани бульйону).

Накрийте каструлю кришкою та варіть на маленькому вогні до повного вбирання рідини. Виключіть вогонь та залиште рис у закритій каструлі на 5 хвилин. Так він стане ще смачнішим.

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