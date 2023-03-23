Як правильно запікати їжу в рукаві: поради для приготування смачних та корисних страв

Запікання їжі є одним з найпоширеніших та найкорисніших видів термічної обробки. Крім того, коли їжу запікають у рукаві, вона не підгоряє та не залишає слідів на формі, тому це дуже зручно. Ще одним плюсом є те, що м'ясо, птиця та овочі готуються у власному соку, тому вони залишаються м'якими, а відсутність олії робить їх дієтичними.

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Щоб правильно запікати продукти, можна використовувати овочі, м'ясо, рибу та птицю окремо або разом, нарізаними або цілими. Ось декілька порад про те, як робити це правильно:

При вкладанні їжі в рукав необхідно випустити зайве повітря, яке можна проколоти зубочисткою в кількох місцях, щоб у процесі приготування рукав не надувався;

Час приготування залежить від розміру продукту. Наприклад, м'ясо можна запікати від 40 хвилин до 2 годин, птицю – від 30 хвилин, рибу – від 25 хвилин, а овочі можна запікати близько пів години. Однак, коли запікають цілі овочі для салатів десь близько години;

Щоб продукт мав золотисту хрустку скоринку, необхідно в кінці запікання розрізати рукав і залишити страву в духовці ще на деякий час, щоб підрум’янилася.

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