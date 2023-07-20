Як запобігти появі зморшок: косметологи радять робить це щодня

Косметологія зробила великий крок вперед у питанні боротьби зі зморшками, але без міцних і пружних м'язів обличчя хорошого ефекту не буде. Тренуйте м'язи обличчя по 10-15 хвилин на день, і вже через кілька тижнів результати здивують.

Етап 1: розслабтеся

Очистіть шкіру обличчя від косметики та розімніть пальці рук, щоб – вони буди теплими та чутливими.

Вправи для шиї

Потягніться правим вухом до правого плеча (плече при цьому залишається нерухомим) – так, щоб ви відчули легке натягнення м'язів. Не фіксуючись у кінцевій точці, випрями голову й потягнися лівим вухом до лівого плеча.

Повільно опускайте голову вниз, підтягуючи підборіддя до грудей. Випрями голову й потягнися потилицею назад і вгору.

Відео дня

Витягніть голову вперед (плечі й шия залишаються нерухомими). Виконуй рухи м'яко, без ривків.

Плечі й шия, нерухомі. Спробуйте змістити голову вбік, наче ті тягнешся лівим вухом вліво. Щоб контролювати себе, виконуй цю вправу перед дзеркалом.

Формування овалу обличчя

Відкрийте рота. Зміщуйте нижню щелепу вниз і вбік: по діагоналі вліво і вправо.

Рот відкритий. Повільно висуньте нижню щелепу вперед.

Губи

Динамічно й виразно артикулюючи, вимовляйте різні голосні. Наприклад, звук "О" вимовляй, склавши губи в трубочку, "А" – широко відкривши рота.

Наберіть повні легені повітря, надміть щоки. Випускайте повітря через рот крізь стиснуті губи за допомогою коротких динамічних видихів.

Читайте також: Як правильно сушити волосся, щоб не нашкодити

Очі

Міцно замружтеся (4-5 секунд), потім широко розплющте очі (4-5 секунд). На кілька секунд сфокусуй погляд на якійсь конкретній точці, потім розслабся й подивися вдалину.

Залишаючи голову нерухомою, проводьте поглядом "лінії": діагональні (з правого верхнього кута кімнати в лівий нижній, і навпаки), горизонтальні й вертикальні.

Підніміть високо брови й затримайтеся в цьому положенні на пару секунд.

Чоло

Закрийте очі. На круговий м'яз ока (біля зовнішнього куточка) постав подушечки вказівних пальців. Спробуйте замружити очі, одночасно пальцями створюючи опір руху (при правильній техніці виконання ти повинна відчувати, як м'язи скорочуються).

Вказівний і середній пальці поставте на міжбровну складку, злегка натисніть. Намагайтеся насупити брови.

Виконуйте по 3-5 повторень на кожну вправу.

Нагадаємо, ми вже писали про використання меду у догляді за собою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!