Як продовжити бронювання: юрист пояснив, які документи для цього потрібні

За словами адвоката Дмитра Франчука, наразі близько 930 тисяч українців, які підлягають військовому обов'язку, мають відстрочку від мобілізації. Очікується, що до кінця тижня ця цифра перевищить 1 мільйон. Деякі громадяни вже подають документи на повторне бронювання.

Франчук пояснив, які документи необхідно подати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для продовження відстрочки. Про це повідомляє РБК-Україна.

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Процедура повторного подання документів на бронювання в умовах воєнного стану вимагає ретельної підготовки. Перелік необхідних документів залежить від причини бронювання, вимог конкретного підприємства та можливих змін у законодавстві.

Основний пакет документів може включати:

Паспорт громадянина України

Ідентифікаційний код

Військовий квиток

Трудову книжку або трудовий договір

Документи, що підтверджують підставу для бронювання

Медичну довідку

Інші документи за вимогою ТЦК та СП

Для спрощення процедури повторного подання документів, якщо раніше вже був поданий повний пакет, можуть знадобитися лише копії деяких документів або довідка про незмінність обставин, що стали підставою для бронювання.

Адвокат радить звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації для отримання актуальної інформації та проконсультуватися з кадровою службою підприємства, яке має право на бронювання. Важливо зберігати копії всіх документів і бути готовим до можливих додаткових вимог з боку ТЦК та СП.

Нагадаємо, ми вже писали, за яких умов військовозобов'язаним потрібно йти до ТЦК.

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