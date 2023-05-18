Як зекономити багато місця в гардеробі: одне просте правило

Зазвичай в українських родинах є всього лише одна шафа, і, на жаль, вона не надто простора, а одяг, зберігаючись в ній, може набути неприємного запаху. Пропонуємо до вашої уваги цікавий лайфхак, який допоможе вмістити всі ваші речі у стандартну шафу і ще залишити простір.

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Суть цього методу полягає в скручуванні речей у формі рулонів, подібно до пакування валіз перед подорожжю.

Найефективнішим варіантом зберігання є використання висувних ящиків і полиць. Також скручені рулони одягу можна розмістити в спеціальних коробках-органайзерах.

Це дає змогу використовувати весь доступний простір у шафі, включаючи верхню частину, яка зазвичай залишається порожньою та невикористовуваною.

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Крім того, такий спосіб зберігання допомагає уникнути зминань на одязі. Важливо пам'ятати, що при складанні вашого гардеробу в шафі не варто перестаратися і заповнювати його до межі – одяг повинен мати можливість "дихати".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко видалити жувальну гумку, яка прилипла на одяг.

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