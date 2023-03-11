Як заощадити на паливі: дієві поради для водіїв

Багато власників автомобілів шукають способи, які допоможуть їм зекономити на паливі. Ось декілька лайфхаків, які допоможуть зберегти гроші та зменшити витрати на заправку вашого автомобіля.

Читайте також: Що робити, якщо запотівають фари: причини і способи усунення

Використовуйте високоякісне паливо. Може здатися, що використання найбільш доступного палива – це спосіб зекономити гроші. Проте, використання низькоякісного палива може привести до зниження продуктивності двигуна та збільшення витрат на заправку. Використовуйте високоякісне паливо, рекомендоване виробником автомобіля, щоб максимально ефективно використовувати паливо;

Відео дня

Плануйте свою поїздку. Планування маршруту перед виїздом може допомогти зекономити на паливі. Замість того, щоб їздити випадково, ви можете знайти найкоротший та найефективніший маршрут. Це дозволить вам уникнути зайвих витрат на паливо, таких як зупинки на червоному світло та зайві повороти;

Регулярно змінюйте фільтри та масло. Регулярне замінювання фільтрів та масла може допомогти зберегти гроші на паливі. Забруднені фільтри та масло можуть знизити продуктивність двигуна та збільшити споживання палива. Рекомендується змінювати фільтри та масло згідно з рекомендаціями виробника автомобіля;

Підтримуйте правильний тиск у шинах. Правильний тиск у шинах може допомогти зберегти гроші на паливі. Недостатній тиск у шинах може збільшити споживання палива, тоді як занадто високий тиск може зменшити контакт шин з дорогою та спричинити різні аварійні ситуації;

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому досвідчені водії радять витискати педаль газу в підлогу. Таку дію обов'язково потрібно проводити час від часу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!