Як врятувати картоплю і томати від фітофтори: лайфхак з сіном

У вирощуванні картоплі та томатів однією з основних турбот стає захист від фітофтори – захворювання, яке може суттєво підірвати врожай. Однак існують ефективні методи запобігання, які допоможуть зменшити ризик поширення цього недугу.

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Для запобігання фітофторі на помідорах слід регулярно видаляти листя нижче першої кисті. Це сприятиме кращій циркуляції повітря та швидшому висиханню рослин, що зменшить ймовірність зараження, пише Телеграф.

При вирощуванні картоплі важливо часто розпушувати ґрунт. Це допоможе швидше висихати після дощів та знизить ризик фітофтори.

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Однак ключовим кроком для запобігання атакам фітофтори на картоплю є застосування мульчування грядок сіном. Сіно утворює бар'єр між ґрунтом та нижніми частинами рослин, запобігаючи їх контакту. Крім того, у сіні проживає корисна бактерія – сінна паличка, яка виділяє природний антибіотик, що придушує розмноження патогенних грибів. Чим триваліше лежить сіно на грядках, тим більше корисних бактерій утворюється.

У випадку відсутності сіна можна використовувати траву як альтернативу. Протягом декількох днів вона перетвориться на природне мульчування. Важливо лише слідкувати, щоб серед цієї трави не з'явилися бур'яни, які можуть швидко розповсюдитися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

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