Як врятувати занадто кислі мариновані огірки: поради господинь

Всі ми любимо мариновані огірки, та що робити, якщо ви відкрили банку, а огірки виявились занадто солоними. Як це виправити, розбирався UaPortal.

Користь маринованих огірків

Якщо огірки закручені без додавання оцту – вони добре впливають на роботу кишечника, адже містять пробіотики. Крім того у маринованих огірках містяться вітаміни А та К, які покращують зір та регулюють рівень кальцію в організмі. Розсіл з огірків допомагає при м'язових судомах.

Шкідливість маринованих огірків

Якщо огірки приготовані з оцтом – пробіотику в них немає. Вони можуть викликати здуття живота та загострювати стан людей з холециститом, гепатитом й хворобою шлунково-кишкового тракту.

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Як врятувати огірки

Сильну солоність допоможе нейтралізувати цукор. Додайте у банку з огірками 3 столові ложки цукру. Закрийте банку кришкою та легенько потрясіть. Це дасть змогу цукру рівномірно розподілитись по банці та швидше розчинитись. Після цього зачекайте кілька годин і можете насолоджуватись смачними маринованими огірками. Не переживайте щодо цукру: солодкими огірки не стануть. Він просто нейтралізує сильну кислинку.

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