Як прибирати пил, щоб він знову не осідав на меблях: простий лайфхак

Пил у квартирі значно псує зовнішній вигляд приміщення, а також є шкідливим для здоров'я. Щоб завжди дихати свіжим та чистим повітрям, особливо, якщо вдома є діти, слід знати декілька порад від досвідчених господинь.

Для прибирання пилу найкраще використовувати ганчірки з мікрофібри або щітки. Вони притягують дрібні частинки бруду за допомогою електростатичних властивостей. Водночас пір'яні мітелочки та ганчірки зі звичайної тканини просто перекидають пил. Та якщо у вас немає мікрофібрової ганчірки – можна трохи змочити звичайну.

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Позбутись пилу у більшості випадків можна лише за допомогою чистої води та зволоженої ганчірки. Щоб поверхні відштовхували частинки пилу і він менше осідав на меблях, найпростіше та найефективніше рішення це придбати в магазині спеціальні засоби, такі як поліроль.

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Але досягти цього результату можна і за допомогою підручних засобів. Для цього розведіть у воді трохи кондиціонера для білизни, злегка намочіть ним ганчірку або розпорошіть на поверхню та протріть. Щоб очистити скляні поверхні, використовуйте розчин води та оцту, або ті ж самі спеціальні засоби для очищення скла.

Починати прибирання пилу слід з верхніх поверхонь, щоб пил не падав на вже очищені меблі внизу. Ганчірки, які використовуєте для прибирання, потрібно постійно мити або міняти на нові, вони повинні бути чистими.

Раніше ми писали про ще один цікавий китайський лайфхак, який допоможе легко позбутись пилу в квартирі.

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