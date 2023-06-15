Як доглядати за сонцезахисними окулярами: два важливих правила

Влітку окуляри стають маст-хевом: вони захищають наші очі від сонця. Якісні окуляри коштують доволі дорого, тому варто знати, як правильно за ними доглядати.

Зберігання та носіння окулярів

Окуляри варто зберігати у жорсткому чи напівжорсткому футлярі – це захищає їх від подряпин та механічних пошкоджень. Розташовуватись окуляри мають у футлярі не дуже щільно, але і не дуже вільно. Не носіть окуляри на голові – це деформує їх дужки.

Догляд за окулярами

Для протирання окулярів використовуйте мікрофібру. Це неткане полотно з тонких штучних волокон. Воно добре вбирає рідину та полірує. Для сильних забруднень використовуйте спеціальні очищуючі спреї. Це основні правила щоденного догляду.

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До щотижневому догляду за окулярами відноситься миття їх в проточній воді. Правильно мити їх треба наступним чином:

Обережно зніміть окуляри з обличчя двома руками. Промийте їх під теплою проточною водою. Обережно зніміть носоупори, якщо вони знімаються. Збийте піну з господарського мила. Нанесіть піну на окуляри і в пази носоупоров та залиште на кілька хвилин. Змийте піну під проточною водою.. Залиште окуляри і носоупори сушитися на серветці. Після висихання одягніть носоупори на оправу і протріть скельця серветкою з мікрофібри.

Також, не можна:

- залишати окуляри під прямими сонячними променями;

- перегрівати їх;

- класти лінзами вниз;

- знімайте окуляри тримаючи їх за дві дужки.

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