Як доглядати за сонцезахисними окулярами: два важливих правила
Влітку окуляри стають маст-хевом: вони захищають наші очі від сонця. Якісні окуляри коштують доволі дорого, тому варто знати, як правильно за ними доглядати.
Зберігання та носіння окулярів
Окуляри варто зберігати у жорсткому чи напівжорсткому футлярі – це захищає їх від подряпин та механічних пошкоджень. Розташовуватись окуляри мають у футлярі не дуже щільно, але і не дуже вільно. Не носіть окуляри на голові – це деформує їх дужки.
Догляд за окулярами
Для протирання окулярів використовуйте мікрофібру. Це неткане полотно з тонких штучних волокон. Воно добре вбирає рідину та полірує. Для сильних забруднень використовуйте спеціальні очищуючі спреї. Це основні правила щоденного догляду.
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До щотижневому догляду за окулярами відноситься миття їх в проточній воді. Правильно мити їх треба наступним чином:
- Обережно зніміть окуляри з обличчя двома руками.
- Промийте їх під теплою проточною водою.
- Обережно зніміть носоупори, якщо вони знімаються.
- Збийте піну з господарського мила.
- Нанесіть піну на окуляри і в пази носоупоров та залиште на кілька хвилин.
- Змийте піну під проточною водою..
- Залиште окуляри і носоупори сушитися на серветці.
- Після висихання одягніть носоупори на оправу і протріть скельця серветкою з мікрофібри.
Також, не можна:
- залишати окуляри під прямими сонячними променями;
- перегрівати їх;
- класти лінзами вниз;
- знімайте окуляри тримаючи їх за дві дужки.
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