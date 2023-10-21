Як прикрасити будинок на Геловін-2023: п‘ять креативних ідей

Геловін є чудовим приводом, щоб влаштувати веселу вечірку. Щоб підготовка до свята не забирала багато часу, а декор вразив ваших гостей, достатньо декількох яскравих деталей та гарних акцентів. Triora.ua пропонує кілька вдалих варіантів:

Гарбузи

Головний атрибут цього свята - Jack-o'-lantern, тобто гарбуз з вирізаними отворами для очей та рота. Щоб надати йому ефектного вигляду, намажте гарбуз клеєм і обсипте блискітками. Можна також створити апельсинові "псевдо-Jack-o'-lantern", просто намалювавши обличчя маркером на стиглому апельсині. Якщо ви бажаєте створити менш моторошний декор, виріжте на гарбузах різноманітні візерунки та прикрасьте їх квітами.

Привиди

Привиди - обов'язковий елемент свята. Вам знадобляться марля або стара завіса, клей PVA, м'ячі, банки та чорна фарба. Намажте м'ячи чимось жирним, щоб потім легше було зняти готових привидів. Марлю обробіть рідким клеєм та обмотайте нею м'ячі, створюючи цікаву форму. Коли марля висохне, зніміть привидів і намалюйте на них обличчя. Можна створити багато маленьких привидів і розвісити їх у вигляді гірлянд по квартирі, або використовувати їх для декору плафонів ламп.

Мумії

Якщо у вас є манекен, обмотайте його манекен бинтами або білими канатами. Якщо немає, створіть основу для мумії з картону, надайте їй форму і обмотайте бинтами, додавши об'єм за допомогою серветок або паперу. Руки для мумії можна легко створити зі старих капронових панчох. Або навіть використайте старий одяг, щоб створити основу для мумії, обмотайте її бинтами та надайте потрібний вигляд.

Ноги відьми

Ще один чудовий декор - ноги відьми. Візьміть старі жіночі черевики та смугасті колготки, наповніть колготки, щоб надати їм об'єм, і закріпіть черевики. Розмістіть готові ноги під меблями або в горщиках, додайте до них мітлу та капелюх - і отримаєте вражаючу композицію для свята.

Павутиння

Ще один спосіб декору - створення павутиння. Можна взяти відрізок марлі, зіжмакати, порвати, щоб надати їй старого вигляду. Для підсилення ефекту, пофарбуйте її в чорній, білій або червоній фарбі. Коли павутиння висохне, вішайте його в кутках. Інший спосіб - створити павутиння власноруч, закріпивши нитки на стіні та створивши цікавий малюнок. Обов'язково зробіть вузли на перетинах ниток, щоб додати структури.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати коктейль на Геловін.

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