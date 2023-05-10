Як покращити якість відео під час зйомки навіть на бюджетний смартфон

У сучасному світі, де смартфони стали незамінними пристроями для створення контенту, якість фото- та відеозйомки стала дуже важливою. Щоправда, багато власників дешевих смартфонів можуть зіткнутися з обмеженнями в якості зображення та звуку. Якщо ви хочете поліпшити якість знятих вами відео, давайте розглянемо дві прості поради, які є вкрай ефективними.

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Перед тим, як почати знімати відеоролик, завжди слід протирати камеру пристрою. Протирання камери смартфона зазвичай виконується для видалення пилу, відбитків пальців та інших забруднень, які можуть знижувати якість зображення. Однак, варто зазначити, що сам факт протирання не впливає безпосередньо на якість відео.

Для покращення якості відео на своєму смартфоні ви можете виконати наступні дії:

Відео дня

Регулярно чистіть камеру сухою та м'якою тканиною, щоб уникнути додаткового розмазування забруднень по об'єктиву;

Використовуйте доступні налаштування смартфона для поліпшення якості зображення, такі як режими HDR або розширений режим фокусування;

Застосовуйте правильне освітлення під час зйомки, оскільки погане освітлення може призводити до шуму та погіршення деталей на відео.

Закривання мікрофона може мати певний влив на якість звуку. Під час запису відео ви можете покращити якість звуку, закривши мікрофон пальцем. Це приглушує зовнішній фоновий шум, щоб ви могли вловлювати чіткіший звук із того, що знаходиться прямо перед вами.

Наприклад, якщо ви перебуваєте на концерті й закриваєте мікрофон, ви зможете почути спів артиста набагато чіткіше, а звук не буде зіпсований натовпом, який балакатиме та кричить навколо вас.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це спричиняє зношеність компонентів вашого гаджета.

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