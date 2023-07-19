Як звільнити пам'ять на смартфоні, нічого при цьому не видаляючи: корисний лайфхак

Нерідко кожен з нас стикається з проблемою недостатнього місця на телефоні через велику кількість додатків та файлів. Щоб вирішити цю проблему, слід розуміти, що саме займає пам'ять пристрою і з якими програмами варто спробувати розправитися.

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Очевидним, але досить ефективним способом звільнити місце на телефоні є видалення непотрібних файлів, таких як фотографії, відео, рідко використовувані додатки та ігри. Однак, якщо ви не хочете або не можете цього зробити, є ще один простий спосіб.

Якщо ви активно користуєтесь месенджерами, такими як Telegram, WhatsApp тощо, ви, напевно, помічали, що смартфон автоматично зберігає зображення та відео для зручності. Це робиться для того, щоб уникнути повторного завантаження даних, коли ви відкриваєте чат. Однак, такі збережені дані займають значну кількість місця в пам'яті пристрою.

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Процедура позбавлення від зайвих даних в месенджерах називається "Очищення кеша". Наприклад, в Telegram це можна зробити у розділі "Налаштування" – "Дані та сховище" – "Використання сховища" – "Очистити кеш Telegram". Таким чином, ви зможете повернути декілька гігабайт вільного місця. Головне, не видаляти самі повідомлення та переписки.

Також значну кількість місця можуть займати додатки для перегляду відео, такі як YouTube, TikTok тощо. Вони також автоматично завантажують контент, щоб ви могли безперервно гортати стрічку. Видалення кешу цих додатків допоможе звільнити пам'ять на телефоні.

Звільнення місця також може вимагати музичні додатки для прослуховування пісень в офлайні. Наприклад, у разі з Apple Music, можна видалити завантажені пісні в розділі "Музика" → "Редагувати". Таким чином, ви зможете економити значну кількість пам'яті на пристрої.

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