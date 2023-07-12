Як дізнатись ступінь зношеності акумулятора ноутбука на Windows

Нормальна робота техніки завжди залежить від багатьох факторів, і стан батареї є одним з них. Хоча ступінь зношення батареї не має прямого впливу на продуктивність ноутбука, він може призвести до перегріву системи і виникнення поломок. Тому, якщо ви хочете знати, скільки ресурсу залишилось у вашому пристрої або плануєте придбати вживаний ноутбук, важливо оцінити рівень зношення батареї.

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Перегрів компонентів може стати проблемою, якщо ви використовуєте ноутбук без підключення до мережі. З часом струм, що постачається від батареї, знижується, і системі охолодження бракує потужності для ефективної роботи. Це може призводити до збільшення робочих температур компонентів і скорочення ресурсу процесора та інших елементів.

Старі елементи живлення також можуть спричинити перепади напруги. Зношена батарея не може втримати стабільний рівень струму, що призводить до миттєвого зникнення напруги і може пошкодити запобіжники та конденсатори на платі.

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Крім того, з часом деякі елементи живлення можуть здутися, тиснути на сусідні компоненти материнської плати і спричинити їх поломку.

Щоб перевірити стан батареї ноутбука, існує простий спосіб. Ви можете скористатися командним рядком. Для отримання звіту відкрийте меню "Пуск" і введіть "cmd" (або натисніть "Win + R"). У вікні командного рядка введіть "powercfg /batteryreport" і натисніть "Enter".

Після цього звіт буде згенерований, і вам буде показано шлях до збереження файлу. Скопіюйте цей шлях і вставте його в меню "Пуск" у віконці пошуку. Ви побачите HTML-документ, який містить повний звіт про стан батареї.

У звіті ви зможете дізнатися про останнє використання ноутбука, історію зміни ємності батареї та приблизний час роботи без підзарядження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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