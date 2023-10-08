Як висушити джинси після прання значно швидше: простий лайфхак

Джинси – це незамінний елемент будь-якого гардеробу, і важливо правильно доглядати за ними, щоб вони залишалися в гарному стані. Один зі способів догляду за джинсами – це швидке висушування після прання.

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Проте, є правила, яких варто дотримуватися, щоб уникнути пошкоджень виробу. З цими порадами видання Express ви зможете зберегти свої джинси в ідеальному стані та швидко висушити їх після прання.

Запам'ятайте ці корисні поради, як зробити джинси швидше сухими:

Відмовтеся від сушарки: Коли ви виперете джинси, не кладіть їх у сушильну машину. Сушарка може змінити форму та розмір джинсів, і вони можуть "сісти". Замість цього залиште їх сушитися на повітрі, розвішуючи на мотузці або вішалці. Використовуйте сухий рушник: Якщо вам потрібно прискорити процес висихання, спробуйте цей трюк з сухим рушником. Після прання або витягнення джинсів з пральної машини, обмотайте їх чистим сухим рушником. Це допоможе видалити зайву вологу, і джинси висохнуть швидше. Уникайте праски: Не рекомендується прасувати джинси, оскільки це може пошкодити тканину та змінити їхній вигляд. Краще розгладжуйте складки руками, коли джинси ще вологі.

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