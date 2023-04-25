Як замаскувати запах цигарок: дієві поради
Складний вибір – кинути курити або залишатися при звичці, яка не лише шкідлива, але й неприємна для оточення. Якщо ви належите до числа людей, які ще не готові повністю позбутися цієї залежності, але б хотіли зменшити її негативний вплив, дізнайтесь про деякі лайфхаки, які допоможуть усунути запах цигарок.
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Як позбутися запаху цигарок з рук:
- Вимийте руки з милом та холодною водою;
- Протріть руки вологими серветками зі сильним ароматом. Не забудьте про шкіру обличчя;
- Використайте антисептичний гель для рук, але згодом зволожте шкіру;
- Спробуйте крем для курців або розітріть лимонну чи апельсинову кірку;
- Вимийте руки кавовою гущею.
Як позбутися запаху цигарок з одягу:
- Налийте велику каструлю або таз окропу і додайте 2-3 столові ложки оцту;
- Розвісьте речі над ємністю на кілька годин;
- Просушіть речі на свіжому повітрі.
Ще один варіант:
- Змішайте воду та оцет у розрахунку 1:3;
- Змочіть губку в розчині та протріть одяг;
- Провітріть одяг.
Як позбутися запаху цигарок з волосся:
- Збризкайте гребінець туалетною водою та причешіть волосся.
- Якщо у вас є небагато часу, просто використайте сухий шампунь для волосся.
Як забрати запах цигарок з рота:
- З'їсти частинку лимона, апельсина, грейпфрута, скибочку жорсткого яблука або моркви;
- Випити міцного чаю (чорного або зеленого) або кави;
- Пожувати кавове зернятко;
- Пожувати гвоздику або лавровий лист. Проте смак цих спецій може не сподобатися всім;
- Заварити з імбиром чай або пожувати зацукровану скибочку імбиру. Імбир допомагає від запаху і також має корисні властивості для здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як позбутись характерного запаху під час приготування рибних страв.
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