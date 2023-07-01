Як примусити орхідею цвісти тиждень: секретний лайфхак

Кожен, хто купує орхідею, має надію, що ця чарівна рослина буде радувати його пишним цвітінням. Але іноді стається так, що ця прекрасна квітка відмовляється розкривати свої бруньки.

Читайте також: 7 важливих моментів, на які варто звернути увагу при виборі орхідеї для дому

Досвідчені садівники знають, що у таких випадках орхідеї потребує допомоги. Зазвичай вони рекомендують використовувати різноманітні добрива та стимулятори цвітіння, але цей підхід не завжди дає гарантований результат. Однак існує перевірений метод, який допомагає забезпечити розквітання квіткових стебел.

Що потрібно зробити, щоб орхідея розцвіла

Відео дня

Якщо навіть після використання цитокінінової пасти рослина не починає цвісти, рекомендується спробувати такий метод. Його принцип досить простий.

Помістіть орхідею у гарячу воду, температура якої складає 35 градусів, і залиште її там на пів години. Важливо, щоб горщики, в яких розміщені орхідеї, мали отвори для дренажу.

Цю процедуру можна виконати, використовуючи глибокий пластиковий лоток. Просто налийте гарячу воду до лотка і помістіть квіткові горщики на його дно. Через тиждень ви помітите диво – орхідеї почнуть формувати квіткові стрілки.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!