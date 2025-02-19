Яка категорія українців може втратити право на субсидію: відповідь Мінсоцполітики

Українці, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений обов’язковий платіж, можуть отримати субсидію. Однак існує ризик втрати права на цю допомогу за певних умов.

Як повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, однією з головних причин відмови у призначенні субсидії є надмірна площа житла. Якщо квартира перевищує 130 квадратних метрів, а будинок — 230 квадратних метрів, субсидія не надається. Винятки роблять для багатодітних родин, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та житла, оформленого на кілька особових рахунків.

Ще одним фактором, що може стати причиною відмови, є наявність додаткового майна чи житла. Якщо протягом останніх 12 місяців хтось із членів домогосподарства здійснив покупку або фінансову операцію на суму понад 50 тисяч гривень, це може вплинути на рішення щодо субсидії. До таких витрат належать придбання нерухомості, автомобілів, будівельних матеріалів, фінансових активів, значні одноразові платежі за послуги (за винятком медичних, освітніх та комунальних), великі грошові перекази, інвестиції та купівля іноземної валюти. Також субсидію можуть не призначити, якщо заявник володіє більш ніж одним житловим приміщенням, за винятком гуртожитків, сільських будинків або нерухомості на тимчасово окупованих територіях.

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Наявність транспортних засобів теж впливає на можливість отримання субсидії. Відмову можуть отримати власники автомобілів, випущених менше ніж п’ять років тому, або тих, хто має більше одного транспортного засобу віком до 15 років.

Борги також є підставою для відмови у субсидії. Якщо члени домогосподарства не мають офіційного доходу, їхній середній заробіток нижчий за мінімальну зарплату або вони не сплачували єдиний соціальний внесок протягом останніх трьох місяців, субсидія не призначається.

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