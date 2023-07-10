Які дві функції треба увімкнути, щоб браузер Chrome працював швидше

Google Chrome є найпопулярнішим браузером у світі та в Україні. Однак, відомо, що цей додаток не завжди оптимально оптимізований, і користувачі часто скаржаться на його велике споживання оперативної пам'яті, а також на швидке розряджання батареї ноутбука. Але є способи значно покращити продуктивність Google Chrome всього за кілька хвилин.

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Як зменшити споживання пам'яті Chrome Можливо, ви не помітили, але в одному з останніх оновлень розробники Google додали нові налаштування, які поліпшують продуктивність їх браузера. За допомогою цих налаштувань ви зможете контролювати споживання пам'яті Chrome і зробити роботу з браузером більш ефективною.

По-перше, рекомендується увімкнути "Режим економії пам'яті", який дозволяє зменшити споживання оперативної пам'яті. З цим режимом, невикористані вкладки залишатимуться активними в фоновому режимі, але не будуть споживати значну кількість пам'яті. За словами Google, ця функція може зменшити споживання пам'яті Chrome на 30%.

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По-друге, рекомендується увімкнути "Режим енергоощадження". Цей режим зменшує анімацію, плавну прокрутку та частоту кадрів у відео. Ви, можливо, не помітите великої різниці у роботі браузера після увімкнення цього режиму, але це позитивно позначиться на часі автономної роботи вашого пристрою.

Для активації обох функцій потрібно натиснути на три точки в правому верхньому куті браузера, відкрити налаштування і перейти до вкладки "Продуктивність".

Зазначимо, що обидві функції, "Режим економії пам'яті" і "Режим енергоощадження", вимкнені за замовчуванням, тому рекомендується увімкнути їх, щоб отримати більш ефективну роботу з Google Chrome.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи треба вимикати ноутбук після користування.

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