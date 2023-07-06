Які кімнатні рослини найкраще запобігають появі плісняви та конденсату в будинку

Якщо ви стикнулись з пліснявою в будинку, що спричинюється постійним конденсатом на вікнах, слід звернути увагу на рослини, які можуть допомогти вирішити цю проблему.

Згідно з рекомендаціями видання express, простий лайфхак може допомогти у позбавленні плісняви та конденсату. Ідея полягає у висаджуванні чотирьох рослин, таких як пальма, англійський плющ, тещин язик або мирна лілія, у вашому житловому просторі.

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Ось кілька рослин, які можуть поглинати вологу у вашому будинку:

Мирна лілія (спатифілум): Крім красивих білих квітів, ця рослина також вбирає вологу через своє листя. Вона прекрасно росте у тіні та вологому середовищі, що робить її ідеальним варіантом для приміщень, які схильні до утворення плісняви. Чим більша рослина, тим ефективніше вона бореться з цвіллю; Англійський плющ: Ця рослина є ще одним ефективним "борцем з цвіллю". Вона не вимагає особливого догляду і добре росте навіть в умовах затінення. Важливо регулярно поливати цю рослину. Розміщення англійського плюща на кухні або у ванній кімнаті є гарною ідеєю; Пальми є чудовими рослинами, що додають екзотичної краси до кімнати та одночасно допомагають боротися з пліснявою. Їх велике листя здатне поглинати вологу з повітря та очищувати його від забруднень. Проте варто пам'ятати, що пальмам необхідне достатнє освітлення; Тещин язик є витривалою рослиною, яка допомагає запобігати утворенню конденсату та плісняви. Вона найкраще росте в яскраво освітленому середовищі та за теплих температур, наприклад, у ванній кімнаті. Рекомендується придбати рослину більшого розміру, щоб вона могла ефективно функціонувати у боротьбі зі забрудненнями.

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