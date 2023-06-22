Які продукти не можна їсти з кавою, щоб не зашкодити здоров'ю

Любителі кави не уявляють своєї ранкової рутини без чашки цього збадьорливого напою. Багато людей вживають каву разом із солодощами або бутербродами. Однак, деякі поєднання харчових продуктів з кавою можуть негативно впливати на організм. Які продукти краще уникати, щоб уникнути набирання зайвої ваги та неприємного відчуття в шлунку, розповів УНІАН.

Читайте також: Робіть це перед тим, як випити каву зранку, щоб не нашкодити здоров'ю

Чому не рекомендується пити каву разом з молочними продуктами?

Людям, які люблять сир, сирники або сирні бутерброди разом із кавою, варто знати, що кофеїн ускладнює засвоєння кальцію. Кожна чашка кави забирає з організму приблизно 3-5 мг кальцію, що становить значну частку добової норми, яка складає 1000 мг.

Для більшості людей цей ефект є незначним, але якщо ви споживаєте більше 3 чашок кави на день або відчуваєте дефіцит кальцію, рекомендується зачекати принаймні годину після прийому молочних продуктів, перш ніж пити каву.

Відео дня

Поєднання кави з круасаном – не найкраща ідея

Людям з проблемами серцево-судинної системи та зайвою вагою не рекомендується пити каву разом з випічкою, особливо якщо остання містить маргарин. Таке поєднання надмірно навантажує серце та підвищує рівень холестерину. Якщо звичка споживати каву з випічкою стає постійною, збільшується ризик розвитку цукрового діабету, ожиріння та гіпертонії.

Чому шкідливо пити каву разом із сигаретою?

Кофеїн та нікотин – це небезпечне поєднання, яке надмірно навантажує серце, шлунок та нервову систему. Кава разом із сигаретою подразнює слизову оболонку шлунка, сприяє виникненню виразок, збільшує кислотність шлункового соку та надмірно навантажує нирки.

Чому не рекомендується поєднувати каву з алкоголем та енергетичними напоями?

Медики попереджають, що каву не слід пити безпосередньо після споживання алкоголю або енергетичних напоїв. Особливо небажано додавати алкоголь до кави. Таке поєднання серйозно навантажує серце, погіршує якість сну, підвищує артеріальний тиск та може збільшити рівень тривожності.

Що не засвоюється в організмі разом із кавою?

Таніни, які містяться в каві, утруднюють засвоєння цинку. Тому не рекомендується пити каву одночасно з червоним м'ясом, птицею, горіхами та бобовими продуктами, якщо метою є максимальне засвоєння цинку.

Крім того, кофеїн заважає засвоєнню негемового заліза, яке міститься в горіхах, горошку, нуті, сочевиці, тофу та соєвих продуктах.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 речей, які не можна робити зранку, щоб не нашкодити здоров'ю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!