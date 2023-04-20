Які три кімнатні рослини ефективно очищають приміщення від пилу

Кімнатні рослини не тільки створюють гарний декор будинку, але також мають корисний вплив на здоров'я людини та можуть допомогти видаляти частки пилу з повітря.

Найкращими рослинами для боротьби з пилом є ті, що мають велике блискуче листя, оскільки вони за рахунок великої поверхні забезпечують максимальне захоплення частинок пилу.

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Англійський плющ є ефективним сорбентом, який поглинає канцерогени, вуглекислий газ, солі важких металів та формальдегід. Він також здатний поглинати вологу та випари з повітря, що робить його чудовим засобом проти цвілі. Однак, вимагає обприскування двічі на тиждень та не рекомендується для будинків з тваринами або маленькими дітьми, оскільки його листя та плоди отруйні.

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Фікус еластичний є іншим варіантом кімнатних рослин, які ефективно вбирають забруднення та забезпечують чистоту повітря в приміщенні. Велике блискуче листя рослини добре збирає дрібні частинки, але їхню продуктивність можна підвищити, регулярно обприскуючи фікус один раз на день.

Хлорофітум чубатий, або "павукова рослина", не має широкого листя, але забезпечує збір пилу завдяки масивному листковому апарату. Він є також чудовим натуральним сорбентом, що допомагає очистити повітря та видалити з нього воду, як британський плющ.

Нагадаємо, спеціалісти розповіли про 5 основних правил пересадки кімнатних рослин навесні.

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