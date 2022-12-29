Яким буде розмір мінімальної пенсії 2023 року в Україні

Українські пенсіонери у 2023 році отримуватимуть ті ж самі гроші, що й зараз. Розмір мінімальної пенсії складе 2093 грн.

Згідно з державним бюджетом-2023, не передбачено зростання прожиткового мінімуму, тож пенсійні виплати теж не змінюватимуться.

Тим часом уряд планує проіндексувати пенсії, це станеться у березні наступного року. Як повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович, "ми будемо шукати кошти для індексації пенсій в березні 2023 року, як це закладено у законі".

"Ситуація непроста, але ми розуміємо, як ми рухаємося у бюджетному процесі, є певна міжнародна підтримка, є певний коридор, в межах якого ми можемо діяти, тому я впевнена, що допомогти нашим пенсіонерам ми зможемо", – зазначила вона.

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Жолнович зауважила: щорічна індексація пенсій має відбуватися кожного року з 1 березня, враховуючи інфляційні процеси.

Також міністерка повідомила, що у держбюджеті-2023 виділено 874 млрд грн, а це 21 млрд грн більше, ніж було закладено у бюджет на цей рік. Тож, додала Жолнович, "деякі пенсії зростуть в середньому на 5%".

Нагадаємо, що міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, чи вистачить коштів у бюджеті на соціальні виплати у 2023 році. Зокрема, через воєнний стан, який ускладнює економічну ситуацію. Проте уряд оптимізував витрати у наступному році.

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