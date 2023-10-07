Яку рослину варто поставити в спальні, якщо вас мучить безсоння

Деякі садові рослини можна перенести в будинок на зиму і вирощувати на підвіконні. Це може бути не лише джерелом свіжої зелені, але й корисним засобом для поліпшення якості сну. Один з таких рослин – лаванда. Виростити її вдома дуже просто, достатньо лише відрізати здорову гілку. Вам розповімо, як це зробити.

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Найкращий час для вкорінення живців лаванди – після цвітіння, особливо в жовтні, пише Ukr.media. Якщо пагін ще квітучий, обережно відріжте верхню частину з квітами. В цьому випадку для вкорінення підходять однорічні гілки.

Візьміть 10-сантиметровий пагін і очистіть його від листя на 5 сантиметрів від нижньої частини. Верхнє листя залиште, воно буде живити живець. Потім пагін треба заглибити в заздалегідь підготовлений горщик з ґрунтом. У один горщик можна посадити кілька живців лаванди. Покрийте лаванду пластиковим пакетом і розмістіть її в теплому та добре освітленому місці для подальшого вкорінення. Протягом 30 днів рослина укоріниться, і ви зможете використовувати її як домашню квітку.

Однією з основних переваг вирощування лаванди вдома є її заспокійливий ефект. Лаванда поліпшує якість сну і допомагає зняти безсоння. Крім того, ця рослина сприяє зняттю нервового напруження і втоми.

Проте слід пам'ятати, що у лаванди може бути протипоказання для деяких осіб, тому краще проконсультуватися з фахівцем перед початком вирощування.

Нагадаємо, ми вже писали, чому засихає лаванда.

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