Якою буде вартість доставки газу з 1 травня

З 1 січня в Україні змінився тариф на доставку газу. Розмір цього платежу визначається окремо для кожного споживача і встановлюється на цілий рік.

Тариф на доставку газу обчислюється на основі даних про споживання за попередній газовий рік. Про це пише UAportal з посиланням "Газ. Правду".

"У вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку "блакитного палива" у 2025 році", – зазначається у повідомленні центру.

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Іншими словами, у 2025 році сума за доставку газу може як зменшитися, так і зрости порівняно з минулим роком.

Як формується цей тариф:

щоб обчислити щомісячну оплату за доставку газу, кількість використаних кубометрів за газовий рік множать на вартість доставки одного куба;

отриманий результат ділять на 12 місяців.

Слід зауважити, що оплату за доставку газу необхідно здійснювати навіть тоді, коли ви не споживаєте газ, але залишаєтесь підключеними до мережі. При цьому в розрахунок беруться мінімально допустимі обсяги споживання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям повернуть майже мільйон грн за неправомірно нараховані суми за комуналку.

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