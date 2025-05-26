Якій категорії українці можуть скасувати виплати по інвалідності

В Україні частина громадян з інвалідністю може втратити пенсійні виплати — зміни в законодавстві зобов’язують проходити повторне медичне оцінювання. З 1 квітня 2025 року вступили в силу нові правила, згідно з якими необхідно пройти оцінку повсякденного функціонування. За її результатами статус інвалідності або підтверджується, або скасовується. Разом з ним, відповідно, можуть бути припинені й соціальні виплати.

Це нововведення насамперед стосується чоловіків віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності та не проходили повторного огляду впродовж 2022–2024 років. Такі особи мають звернутися до лікаря й пройти відповідну процедуру до 1 листопада 2025 року. Крім того, до 1 квітня 2026 року мають пройти оцінювання всі інші громадяни з інвалідністю, які не зробили цього під час воєнного стану. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

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Для того, щоб отримати направлення, людині потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта або профільного спеціаліста. Обрати медичний заклад для проходження оцінювання можна самостійно зі списку рекомендованих установ, оприлюдненого МОЗ.

Втім, нові правила не стосуються всіх. Повторну перевірку не потрібно проходити тим, кому інвалідність було встановлено у 2025 році, якщо ще не настав час її перегляду. Також без змін залишаються виплати у осіб із безстроковим статусом інвалідності. Не підпадають під ці вимоги й військовослужбовці, працівники цивільного захисту, мешканці тимчасово окупованих територій або зон бойових дій. Крім того, оцінювання не обов’язкове для пацієнтів із тяжкими порушеннями функцій організму, онкологічними чи психічними захворюваннями, а також для тих, у кого відсутні кінцівки чи парні органи.

Таким чином, нові вимоги покликані актуалізувати систему визначення інвалідності, однак для багатьох людей вони можуть обернутися ризиком втрати державної підтримки. Тому важливо завчасно дізнатися, чи потрапляєте ви під дію нових правил, і в разі необхідності — вчасно звернутися до лікаря.

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