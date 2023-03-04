Якою водою слід поливати розсаду, щоб вона росла швидше

Сезон вирощування розсади стартував ще у лютому, а у березні городники та садівники мають багато роботи. Одним із завдань, окрім догляду за розсадою буде і посадка рослин у відкритий ґрунт. Якщо ви хочете отримати багатий врожай, то варто знати певні поради. А якщо ви почали сіяти насіння на розсаду запізно, дізнайтесь яку воду полюбляють рослини, і як їх поливати, щоб пришвидшити ріст.

Читайте також: Місячний посівний календар на березень: у які дні краще саджати рослини на городі

Для поливу розсади краще застосовувати певну воду або обробляти її. Тут є низка правил та порад, дотримання яких забезпечить найкращий результат.

Найкраще для поливу підходить м’яка вода без солі та різних домішок. Таку "чисту воду" рослини зможуть повністю засвоїти. Бажано поливати розсаду водою із чистої річки або озера. А також можна це робити дощовою водою або талим снігом.

Відео дня

Якщо у вас немає можливості знайти таку воду, є спосіб "покращити" воду з-під крана, для цього треба позбутись хлору. Вода повинна відстоятись протягом щонайменш 2 діб у відкритій ємності.

Щоб позбавитися домішок солі, жорстку воду слід пропустити через фільтр. Але якщо цей спосіб теж вам не підходить, то поливати розсаду можна чистою водою в пляшках, яку можна придбати в магазині.

Нагадаємо, раніше ми писали про маловідомий лайфхак, який допоможе прискорити ріст розсади помідорів та перцю.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!